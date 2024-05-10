مادلين طبر وسلوى عثمان تطلقان نداء عاجلا للفنان أحمد العوضي .. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإعلامية والفنانة مادلين طبر خلال أحدث حلقات برنامجها «قعدة مع مادلين» عن إصابتها بنتوءات في الغدة الدرقية واجراءها فحوصات طبية وكانت النتيجة الحمد لله أنها أورام حميدة.



وخلال مداخلة مع الفنانة القديرة سلوى عثمان أشادت مادلين بأدوارها الخمسة في رمضان الماضي، وبالأخص مسلسل «حق عرب» مع الفنان احمد العوضي، ووجهت مادلين وسلوى معا نداء لأحمد العوضي بالرجوع للفنانة ياسمين عبد العزيز.



وخلال الحلقة استضافت مادلين، المغني الشاب حسين درويش والذي أحيا الحلقة بمجموعة من الأغاني بصحبة العود، وأبدع سواء لأم كلثوم أو محمد عبد المطلب أو وائل جسار.



وفي سياق متصل، فقد تواصلت مادلين في حلقة أخرى مع النجمة داليا البحيري والتي صرحت بأن دخول الفنان الى مجال الإنتاج هو تجربة تحتاج الى جرأة كبيرة، حتى لو خسر بعض الأموال في بداية الأمر.



وأضافت داليا ان الزعيم عادل امام يمثل لها الهرم الرابع والراحل سمير غانم هو قنبلة الكوميديا أما هاني رمزي فهو أقرب صديق لها في الوسط، وتعمل معه حاليا مسلسل جديد، بينما خالد سرحان فهو أخ.



وعن جديدها، قالت داليا انه يتبقى لها بعض أيام في تصوير مسلسلها الجديد «بدون مقابل» مع المنتج محمد فوزي بعد فترة طويلة من غيابه عن الساحة.



واستضافت مادلين القائمين على «مهرجان أسوان لأفلام المرأة» للحديث عن كواليس الدورة المنتهية من ايام، حيث صرح حسن أبو العلا مدير المهرجان ان فيلم «رحلة 404» حصد جوائز مسابقة الأفلام المصرية وان جوائز المسابقة الرسمية حصد جوائزها الفيلم التونسي «بنات الفة» وهو انتاج أربع دول ومن اخراج كوثر بن هنية.



فيما صرح السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان ان فيلم «رسائل الشيخ دراز» حصد جائزتين وهو فيلم وثائقي عن أحد علماء الأزهر، وتطرق عبد الخالق لداعمي المهرجان حيث ان الاتحاد الأوربي يدعم فقط، برنامج الورش داخل المهرجان، بينما وزارة السياحة تدعمان المهرجان لوجستيا من خلال تحمل إقامة الضيوف طوال أيام المهرجان.



واختتمت مادلين الحلقة باستضافة الصحفي والروائي عمرو الكاشف والصحفية زوجته بسنت ماجد للحديث عن رواية «نهاية إسرائيل الإرهابية» من خلال رؤيته، وأن الأزمة الخانقة ستؤدي لحرب عالمية ثالثة، ومادلين قاطعته "بأنها تدعم الجهود الحالية للإدارة المصرية في الوصول لهدنة بين الجانبين".



وتحدثت بسنت ماجد، انها قبلت مبادرة زوجها حول «الزواج بدون قايمة ولا مهر»، إذ أنها اكتشفت ان كتابة قائمة المنقولات الزوجية هي عادة يهودية وأنها قبلت ان يكون مهرها 1 جنيه ومؤخر الصداق 5 الاف جنيه فقط.



وكشفت الفنانة مادلين طبر لأول مرة على ان نصفها فلسطيني من ناحية الأم ووالدها لبناني، وأنها ضد الفكر الصهيوني، ولكنها ليست ضد قتل الإسرائيليين المدنيين.



جدير بالذكر ان فريق عمل برنامج «قعدة مع مادلين» في دورته البرامجية الثالثة على قناة الحدث اليوم قد تغير للأحسن من خلال دخول بعض عناصر التنفيذ، ليصبح: المدير الفني احمد عز الدين، تقديم مادلين طبر، رئيس التحرير محمد بدر، بروديوسر مصطفى محمد، ومن اخراج يمنى جمال.

ولمشاهدة نداء مادلين طبر لأحمد العوضي من خلال الرابط التالي:

