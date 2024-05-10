شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل عن صلاح السعدني: صديق كل الناس لذلك أصبح نجما شعبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المخرج محمد فاضل خلال أمسية الراحل صلاح السعدني التي أقامها صندوق التنمية الثقافية من أمسيات " كلام في السينما" مع المخرج أشرف فايق : إن صلاح السعدني هو الممثل الشعبي الذي لم يتعامل يوما علي أنه نجم كبير، فأثناء تصويره أي عمل لم نجده يوماً في غرفته بالتصوير بل تجده وسط العمال، وكان السعدني أكثر الفنانين ثقافة وعلى علاقة وطيدة بالناس ، فلا يوجد شيء يحدث لم يعرفه السعدني، ولولا ثقافته واختلاطه بالناس لم يتمكن من عمل حسن أرابيسك بهذا الشكل ، فالسعدني هو صديق جميع الناس لذا أصبح نجما شعبيا .

ومن جانبه قال الفنان ياسر علي ماهر: عرفته عن طريق والدي ، فرحلته تصلح تماما أن تكون نموذجا في كل مراحلها حتي في معاناتها، نشأ بين أسماء كبيرة، وهؤلاء الذين نشأ بينهم ليسوا مثقفين منعزلين بل متفاعلين.

وتابع : السعدني في الحرفة شبعان وفي العلاقة بالكاميرا شبعان، تربى على مهل أخذ وقته كي يصبح فنانت كان لابد أن يعيش حياة فنان، لكنه لم يحرمهم من ثقافته، هناك نجوم مثقفين لكن ليس لهم نفس الطبعة والتفاعلية ولكنهم في جزر منعزلة، ولكن صلاح السعدني ابن الحارة وابن الشعب.

وكشف الفنان مجدي فكري عن فضل السعدني عليه بأن يصبح ممثلاً حيث قال : كنت أعمل مدرس ومخرج في أحد البلاد العربية، وكان لي صديق ممثل كبير اسمه إبراهيم عبد الرازق وكان مثلنا الأعلى، وأنا هناك تواصل معي إبراهيم وأبلغني أن صلاح السعدني سيأتي للبلد الذي أمكث فيه وطلب مني مقابلته وأن أقول له كلمة السر والتي كانت " المعلم أبو فراخ بيسلم عليك" وبالفعل عندما قلت له ذلك أخذني معه الفندق ومن ثم التصوير وكان أول دور لي، وطلب مني أن أنزل لمصر لأبدأ مشواري الفني وفعلا فعلت ذلك وكان أول عمل يجمعني به مسرحية " الملك هو الملك" .



‏‎ تتناول الأمسية مشوار الفنان القدير صلاح السعدنى "عمدة التشخيص في بر مصر" واستعراض مسيرته الفنية وأبرز الأدوار في مشواره الفني.

‏‎صلاح السعدني من مواليد 23 اكتوبر 1843، كان أول أعماله مسلسل الرحيل عام 1960 م وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964م فى مسلسل الضحية، بينما سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائى اكثر فشارك فى عدة أفلام منها الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي ومدرستي الحسناء، كما تميز بأعماله الدرامية بشكل ملحوظ ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها ارابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان ورحيل في زمن العولمة.

‏‎يستضيف الصالون مجموعة كبيرة من الفنانين والاعلاميين منهم: المخرج الكبير محمد فاضل، المخرج السينمائي عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج السينمائي دكتور محمد العدل، الكاتب الصحفى محمد هاني، النجم محمد رياض، والفنان ياسر علي ماهر، الفنانة د.سحر حلمي، الفنان مجدي فكري، الفنان محمود البزاوي، الفنان محمد اسماعيل عبد الحافظ، الفنان دكتور ايمن عبد الرحمن، الفنان محمود عبد الغفار، الكاتب والاعلامي جمال عبد الناصر والمصور احمد اسماعيل.