شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: يسرا عامود فى شقو.. ومشهد السقوط كان صعب وخطر جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمرو يوسف، إن دور يسرا كان دور دكتور راجل في فيلم شقو ولكن كان اختياري لها لأنه متطاب عليها وبالفعل تم المقابلة في أحدى الكافيهات، وشرح لها الدور وقررت مباشرة التواصل المخرج كريم السبكى للتعاقد معه على دور الشخصية، مضيفا : "كنت مقتنع جدا أن دور الدكتور للنجمة يسرا".

وأضاف خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها معكم المذاع على قناة أون، :" ظهور يسرا في الفيلم يعتبر عامود للفيلم"، مضيفا: "مشهد السقوط كان صعب وخطر جدا.. ولو المخرج لو مصورهاش كويس مش هعملها وتم عمل المشهد 8 مرات".

وتابع:"كندة علوش مقولتلهاش على مشهد الوقوع من البلكونة.. والست اللى ساكنة في العمارة كانت خايفة جدا من المشهد وكان بتقول ليا ليه كده يا ابني".



وخلال اللقاء، تروي النجمة الكبيرة يسرا كيف عرض عمرو يوسف عليها الدور، وكيف استقبلت فكرة تقديم دور الشر بهذا الشكل لأول مرة خلال مشوارها الفني الكبير.



وتحدث الفنان عمرو يوسف حول كواليس التجربة التي تمثل عودته إلى شاشة السينما بعد غياب خمس سنوات.



أما كريم السبكي فيوضح كيف كان استقبال صناع العمل لنجاح الفيلم بشكل يفوق كل التوقعات، وحول خلفياته الرياضية التي أخرجت مشاهد الأكشن في الفيلم بهذا الشكل.