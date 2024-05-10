شكرا لقرائتكم خبر عن دياب لليوم السابع: مليحة كان تأثيره كبيرا وتناوله الإعلام الإسرائيلي بكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم "دياب" خلال ندوته بتلفزيون الخليج 365 إن مسلسل "مليحة" كان فعالاً، وظهر ذلك من خلال تناول العمل في الإعلام الإسرائيلي، لدرجة أنه رأى صورته على تليفزيون الكيان الصهيوني أكثر ما وجدها على الشاشات العربية، لافتا إلى أن أحد أصدقائه أرسل له تقارير منشورة فى صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تتحدث فيها عن المسلسل وهنا شعر بتأثير العمل الكبير.

وفيما يخص الوقت الذي استغرقه للموافقة على تقديم مسلسل "مليحة"، أكد "دياب" أنه وافق دون تردد ودون قراءة أوراق العمل، مشيرا إلى أن المنتج الفني إيهاب الطراوي تحدث معه عن المسلسل وأكد أنه يدور حول القضية الفلسطينية، فوافق على الفور على تقديم الدور، موضحا أنه وجد أن المسلسل متنفسا للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، ووسيلة للتوعية، مشددا على أنه لم يشعر بالخوف من تقديم المسلسل على الإطلاق.

وتابع "دياب" أن المسلسل رغم وجود مشاهد صعبة خاصة الأكشن إلا أنه لم يستغرق وقتا طويلا أثناء تصويره وتم الانتهاء منه في وقت وجيز، موضحا إلى أن مشاهد الأكشن بالتأكيد كانت أصعب المشاهد التي أداها خاصة أنها المرة الأولى التي احمل فيها سلاح، كما أن المخرج عمرو عرفة يرفض تصميم تلك المشاهد بالجرافيك حتى تظهر بشكل وكأنه حقيقية أمام الجمهور، كذلك فأنه كان يشعر بالضغط كونه يمثل في أعرق مؤسسة عسكرية على وجه الأرض، ولذلك كان يشعر طوال تأدية المشاهد التي يرتدي فيها الزي العسكري بالمسئولية والتوتر رغم ما يشعر به من فخر في نفس الوقت.

وعن مشاركة فنانين فلسطينيين في العمل، أوضح "دياب" أنه لم يشعر بأي اختلاف، لأنه عند الفن تزال الحدود، كما أن هؤلاء الفنانين لم يشعروا بالغربة بيننا وكانوا جزءا مننا، واعتقد أن مشاركتهم أضافت كثيرا للمسلسل خاصة فيما يخص جانب اللهجة، ما جعل المشاهد تخرج بشكل أكثر صدقا، وفي النهاية أنا سعيد بالعمل معاهم جميعا.

وتابع "دياب" أنه يحاول طوال الوقت أن يخلص لما يقدمه، ويتابع الأعمال الجديدة مصريا وعالميا حتى لو كانت ضعيفة، وذلك حتى يتفادى الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعوا فيها، ويحاول الاستفادة أيضا من تجارب غيره، مشيرا إلى أنه يحاول عدم تكرار أدواره وتقديم شخصيات مختلفة عن بعضها البعض حتى يزداد خبرة، مشددا إلى النص مراجعيته الأولى مع مخرج العمل.