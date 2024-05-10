شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد وأنغام وكارول سماحة ونجوى كرم وبلقيس نجمات مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان موازين إيقاعات العالم، عن النجمات المشاركات في حفلات المهرجان في دورته المقبلة، حيث تحيي الديفا سميرة سعيد حفلها ضمن فعاليات المهرجان يوم 28 يونيو المقبل، علي المسرح الوطني محمد الخامس، فيما تحيي شمس الأغنية العربية نجوي كرم حفلها على منصة النهضة يوم 27 يونيو المقبل.

فيما تحيي المطربة اليمنية بلقيس حفلها ضمن فعاليات المهرجان يوم 23 يونيو المقبل على منصة النهضة.

وفي يوم 21 يونيو تحيي النجمة أنغام حفلها على منصة النهضة وفي نفس اليوم تحيي المطربة كارول سماحة حفلها على المسرح الوطني محمد الخامس.



مسارح مهرجان موازين الدولى تستعد لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.