شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يطمئن الجمهور: صحة الزعيم عادل إمام زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمـأن النجم أحمد السقا جمهور النجم عادل إمام على صحيته باعتباره مقرب من العائلة، وقال خلال ندوة الخليج 365 أن الزعيم بحالة صحية جيدة موضحا أنه اتصل قبل أيام بالمخرج رامي إمام وابلغه أن صحة عادل إمام بخير.

وأشار أحمد السقا إلى أن هناك علاقة قوية تربطه بأبناء الزعيم عادل إمام حيث يعتبر محمد إمام مثل أخيه الصغير وتعاون معه في مسلسل "خطوط حمراء" والذى كان محمد إمام في بداياته بالدراما، موضحاً أن الأسرة أوقات تلجأ له في الأمور التي تخص محمد

يذكر أن أحمد السقا يعرض له حالياً فيلم السرب ويشارك فى بطولته شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.