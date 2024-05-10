شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات مؤثرة عن فلسطين للفنان غنام غنام عقب تكريمه بتونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب تكريمه بعد عرض مسرحيته "بأم عينى 1948" قال الفنان الفلسطينى الكبير غنام غنام كلمات مؤثرة جدا عن فلسطين منها: إن لم تكن فلسطين ضميرا للإنسان فلا ضمير له على الإطلاق، وإن لم تكن فلسطين قبلتنا جميعا فلا قبلة لنا على الإطلاق، إن لم تكن فلسطين صلاتنا اليومية فلا صلاة لنا على الإطلاق".

العرض الخالد "بأم عينى 1948" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان غنام غنام، والعرض يتعمق فى القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر وصادق لفنان فلسطينى يوثق ويرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتى قام بها الفنان غنام غنام عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذى ولد فيه غسان كنفانى عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر فى عكا يقول "الأرض بتتكلم عربى"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالى يطرح أكثر من سؤال.

جدير بالذكر أن الفنان غنام غنام كان قد كرم بمصر مؤخرا بالمجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة المسرح وذلك عقب عرضه " بأم عيني 1948" الذي تم عرضه بساحة مسرح الهناجر للفنون.