مهرجان كان السينمائي يكشف استعداداته لاستقبال ضيوف دورته الـ 77

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي لاستقبال ضيوف دورته الـ 77 المقرر إقامتها في الفترة من 14- 25 مايو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان على "فيسبوك" مقطع فيديو أوضحت خلاله تجهيزات العديد من القاعات والأماكن المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية بها، حيث كشفت عن محيط قصر المؤتمرات والمعارض وهو المقر الرئيسي لإقامة فعاليات المهرجان.

وكشف موقع "The Hollywood Reporter" خلال الأيام القليلة الماضية عن دعوة مجموعة فرنسية تمثل مصالح العاملين في مهرجان كان إلى إضراب عام لجميع العاملين، وذلك نظرًا لمواجهة العمالة الغير منتظمة خطرًا بسبب العقود قصيرة الأجل وبالأخص في المحافل السينمائية وأن العديد منهم لا يشمل برامج التأمينات ضد البطالة في فرنسا وعدم حصولهم على أي إعانات.

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

كما يعرض ولأول مرة الفيلم السعودي "نورة" ضمن مسابقة "نظرة ما" للمخرج توفيق الزايدي، وحرص المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على تهنئة صناعه عبر منشور نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "إن شاء الله تحققون للوطن ولأنفسكم ما تستحقون، أنت سعود وهاذي الجائزة الحقيقية".

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحققت خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات.

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