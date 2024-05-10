مشاهير يخسرون ملايين المتابعين على تيك توك لهذا السبب.. تعرف على القصة كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ العديد من المشاهير بخسارة ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد عدم تفاعلهم مع القضايا التي تشغل الجمهور والمتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتحديد على تطبيق "تيك توك".

وتصدرت قائمة بأسماء المشاهير الذين يتجاهلون التفاعل والمساعدة في القضايا التي تمس الغنسانية عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا وتضمنت: "توم برادي، تايلور سويفت، كيم كارداشيان، هايلي بايلي واخرون.

وقام رواد السوشيال ميديا بمشاركة القائمة بينهما على منصة "تيك توك" مطالبين بإلغاء متابعتهم، وكان للقضية الفلسطينية حضورًا كبيرا، ودشن الجمهور هاشتاج "كل الأعين في رفح" كمحاولة للفت الأنظار للمجازر التي تحدث في غزة من قبل الكيان الصهيوني.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد حان الوقت ليقوم الناس بإجراء ما يسمى بالمقصلة الرقمية، إذا صح التعبير، حان الوقت لمنع جميع المشاهير وأصحاب النفوذ والأثرياء الذين لا يستخدمون منصاتهم لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، ولقد أعطينا هؤلاء المشاهير منصاتهم، فيمكننا أيضًا أن نأخذها منهم".

وعلى الرغم من عدم الحديث عن القضية الفلسطينية من قبل العديد من المشاهير حول العالم، إلا أن العديد من نجوم هوليوود اتخذوا قرارا مؤخرًا بالخروج عن صمتهم ودافعوا عن الشعب والقضية الفلسطينية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم الممثل الأمريكي مارك رافالو، الممثلة المكسيكية الشابة ميليسا باريرا، جيجي وبيلا حديد، الممثلة العالمية أنجلينا جولي، الإعلامي الأمريكي جاكسون هينكل، الممثل الأمريكي جون كوزاك والذين قاموا بتوقيع عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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