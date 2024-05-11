شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجزء الثانى من فيلم شقو لـ عمرو يوسف يكشفها مخرج العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع فيلم "شقو" عن الاستعداد لتقديم جزء ثان من الفيلم جارى التحضير له، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل وتخطيه 60 مليون جنيه بعد أول 3 أسابيع من طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة.

وقال المخرج كريم السبكى إنهم رأوا من البداية منذ كتابة قصة الفيلم إنه يستوعب وجود أجزاء أخرى، موضحا خلال برنامج "معكم" منى الشاذلى: "كل خطوط الفيلم طويلة ومكملة، كما أن هناك تاريخ طويل للشخصيات، وكل ذلك يستوعب وجود جزء جديد منه".

كما تحدث خلال الحوار النجم عمرو يوسف بطل الفيلم عن ارتدائه عدسة سوداء خلال أحداث الفيلم، وذكر: "كانت جزءا من التنكر، عشان ميبقاش ليه حاجة مميزة، فكان إسماعيل يرتديها وقت العمليات التي كان يجريها، مشيرا أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالمخرج كريم السبكي حتى قبل عملهما في الفن.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.