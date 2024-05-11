شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تطرح أغنية "البدايات" بتوقيع تامر حسنى وتعلق: تيمو شجعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة بسمة بوسيل، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "البدايات" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تعتبر أول أغنية رسمية في مشوارها الفني، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع ومكس فهد، ومستر مصطفي رؤوف، وإنتاج النجم تامر حسنى.

وروجت بسمة بوسيل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: "مقطعًا من أغنيتها الجديدة، كي تروج للأغنية، وعلقت عليها قائلةً: "البدايات أجمل بص حواليك وأسأل.. اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع.. إن شاء الله تعجكم.. مستنية رأيكم".

وتابعت بسمة بوسيل: "على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إن أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي، على طول شجعني، وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، ومترددش لحظه إنه يديهالي".