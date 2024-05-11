تبدأ من 10 آلاف دولار وتصل لـ 100 ألف دولار.. تعرف على جوائز نزال "حلبة النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن جوائز نزال "حلبة النار" والمقرر إقامته يوم 18 مايو الجاري بين الملاكم الأوكراني أوليكسندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري.

ونشر "تركي" ملصق دعائي خاص بالنزال وبه جوائز قيمة مقسمة على 5 جوائز وهم الجائزة الخامسة بقيمة 10.000 الاف دولار، الجائزة الرابعة بقيمة 15.000 ألف دولار، الجائزة الثالثة بقيمة 25.000 ألف دولار، الجائزة الثاني بقيمة 50.000 ألف دولار، والجائزة الأولى بقيمة 100.000 ألف دولار.

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، إلا أن تم التأجيل بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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