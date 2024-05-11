شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تطرح أحدث أغنياتها "هوب هوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة ساندي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "هوب هوب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

وكانت المطربة ساندى، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "أنت تقبل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان عزيز الشافعى.

يعتبر هذا العمل الغنائى هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"أزيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

أما أخر أعمال ساندي في السينما، كانت من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "تاج" مع تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق