شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم عمرو دياب حفلاً غنائيًا فى بيروت يوم 15 يونيو المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وطرح مؤخرًا الهضبة عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهى "المعنويات مرتفعة" الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس و بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

كما يضم الألبوم سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم و معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم و ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي. واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

ومكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم و يا قمر كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم و لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

والكلام ليك أنت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندى و ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي. ومابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا.