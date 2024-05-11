هند عبدالحليم تعلن إصابة والدتها بوعكة صحية مفاجئة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة هند عبدالحليم ، عن إصابة والدتها بوعكة صحية مفاجئة ما جعلها تنتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتها .

ونشرت هند عبدالحليم، صورة لوالدتها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وكتبت:" ربنا يشفيكي يا امي يا حبيبتي و يقويكي و يهون عليكي يارب يارب يارب هون يارب ".

والدة هند عبدالحليم

وحلت هند عبدالحليم، في وقتٍ سابق، ضيفة على برنامج "بجد في الراديو"، مع مروان يونس عبد محطة راديو إنرجي ٩٢.١، للحديث عن أعمالها الناجحة مؤخرا، واتجاهها للغناء.

وقالت هند عبد الحليم، إنها بدأت مشوارها الفني بعروض على مسرح الدولة، ونالت جائزة أحسن ممثلة في المهرجان القومي للمسرح المصري عن مشاركتها في مسرحية أنتيجون، وكان عمرها أنذاك 23 عاما، وهي مسرحية غنائية موسيقية.

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أنها تحب كل الأدوار التي قدمتها في مشوارها، ولكن مشاركتها في مسلسل عوالم خفية مع عادل إمام كانت الأبرز، خاصة أن الدور كان مختلفا، والعمل مع الزعيم كان خطيرا جدا، وهو حلم وتحقق.

وكشفت أيضا عن حبها الشديد لمسلسل حكايات بنات، وشخصية "جيدا"، التي رغم اختلافها عن شخصيتها إلا أن كواليس العمل كانت مميزة جدا.

وتحدثت هند عبد الحليم عن ميولها الفنية منذ الصغر، وأنها كانت تعزف على البيانو وتحب

أغنيات مثل انت عمري، وأجيال ورا أجيال. وأنها تحب الغناء سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وقبل التمثيل كانت تغني في فرقة المصريين مع الموسيقار هاني شنودة.

كما كشفت هند عبد الحليم عن تعرضها للتنمر في صغرها كثيرا، وهي من أكثر الأمور التي تضايقها في حياتها، ولا تحب التنمر حتى على سبيل الفكاهة.

وعبرت عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل بالخارج، موضحة:"أنا عاوزه أحط رجلي في هوليوود هطلع لو جالي دور صغير طبعا".

وقالت هند عبد الحليم في تصريحاتها لإنرجي، إن سعاد حسني هي الممثلة المفضلة لها، وفي الغناء تحب فيروز، ونجمها المفضل في هوليوود هو جوني ديب.

نبذة عن هند عبدالحليم

ممثلة مصرية، شاركت في عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار.

حصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح أحسن ممثله عن دورها في مسرحية هنا انتيجون عام 2015.

وشاركت في مسرحية يوم أن قتلوا الغناء تأليف محمود جمال كان أول ظهور لهند في الدراما التليفزيونيه في مسلسل الكابوس عام 2015.