تفاصيل حفل الهضبة عمرو دياب في بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 15 يونيو المقبل في بيروت بلبنان، حيث مقرر أن يشهد الحفل مجموعة متنوعه من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان عمرو دياب، أشعل حفله الغنائي الكبير الذي أقيم على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، بعد 16 عاما من الغياب عن إحيائه حفلات هناك، وسط أجواء خيالية حماسية ولحظات نارية وهتافات صاخبة من قبل جمهور الهضبة، ورسمت تفاصيل عديدة في تلك الليلة، أبرزها الحضور الجماهيري الغفير والذي يعد الأضخم في مسرح الدانه منذ افتتاحه.

عمرو دياب

عمرو دياب

تفاصيل حفل عمرو دياب على مسرح الدانة بالبحرين

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاد جميع التذاكر فور طرحها، وهو ما ظهر بوضوح مع احتشاد الالاف في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات.

وقبل صعود الهضبة للمسرح بدقائق ظل الجمهور يهتف له ويردد أغانيه، خاصة مع عرض البرومو التشويقي الذي يسبق صعوده للمسرح عقبته موسيقى أغنية "يا أنا يا لأ" التي انطلق معها صوت عمرو دياب وسط استقبال حافل من جمهوره.

وخلال الحفل رحب عمرو دياب بجمهوره في البحرين مؤكدا سعادته بالتواجد معهم ليزداد حماس الجمهور عندما غنى أغنية "بحبه"، ثم قدم بعدها مجموعة من أشهر أغانيه "لو اتساب، برج الحوت، وياه، إنت الحظ، وقمرين، بعدها قدم ميدلي مميز لأغاني ليلي نهاري، العالم الله، نور العين".

وحرص عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه "مكانك"، وتحديدا أغنية "يا قمر"، التي يرددها معه جمهوره في جميع حفلاته، وأغنية "الكلام ليك إنت"، ثم غنى "تملي معاك"، و"يتعلموا"، قبل أن يختتم الحفل بأغنية "هتدلع".

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة نالت إعجاب الجمهور، خاصة أنه بلياقة ورشاقة كانت محور حديث جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحفل.

تصدر الهضبة عمرو دياب، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد إحيائه حفلًا غنائيًا قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، التى انطلقت باستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، وانتهت بفوز الأول 2 مقابل لا شئ للأخير.

عمرو دياب

عمرو دياب يشعل حفل نهائي كأس مصر بالسعودية:

أشعل عمرو دياب حفل نهائي كأس مصر، حيث تفاعل جمهوري الأهلي والزمالك معه بالتصفيق الحار والهتافات التي علت استاد الأول بارك .

عمرو دياب

آخر ألبومات الهضبة عمرو دياب:

طرح عمرو دياب، أخيرًا ألبومه الجديد “مكانك”، الذي حقق صدى واسعًا بين الجمهور من محبيه ومعجبيه .

واحتفل عمرو دياب مع جمهوره بعد طرح ألبوم مكانك في القاهرة على مسرح المنارة، واتسم الحفل بالضخامة من حيث شكل المسرح والحضور الجماهيري وساعات الغناء التي امتدت لأكثر من ساعتين قدم فيها دياب عددا من أغاني الألبوم الجديد" الكلام ليك، متتعوضش، معرفش حد بالاسم ده، سلامك وصلي".

عمرو دياب

طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم مكانك، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة الموسيقى الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال ما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

ألبوم مكانك عمرو دياب:

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، يا قمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.