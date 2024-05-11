شكرا لقرائتكم خبر عن باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى العرض المسرحى الشهير باليه الجمال النائم عروضه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين المقبل، بعد عرضه لمدة أربع ليال، العرض للموسيقار العالمى تشايكوفسكى، قائد الأوركسترا أحمد فراج، والمخرج أرمينا كامل، مصمم الرقصات: ماريوس بيتيبا، تصميم المناظر: محمد الغرباوي، وتصميم الإضاءة: ياسر شعلان.

يذكر أن باليه الجمال النائم أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية ويدور حول الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها فى سن السادسة عشر نتيجة جرح من إبرة مغزل، ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور، إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينتصر على الوحش وينقذ الجمال النائم.



جدير بالذكر أن باليه الجمال النائم عرض للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارنسكى بسان بطرسبرج، ويعد أحد أهم مؤلفات تشايكوفسكى للباليه، وصمم رقصاته الأصلية ماريوس باتيبا كما قدم فى عدة معالجات فنية مختلفة.