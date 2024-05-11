شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى سادس حفلات جولته بأمريكا في كاليفورنيا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم راغب علامة، اليوم السبت، سادس حفلات جولته الغنائية في أمريكا، بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد تألقه في حفله الأول في نيويورك، والثاني في دنفر، والثالث في كليفلاند، والرابع في ميامي، والخامس بمدينة بوسطن.

وطرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

وحقق النجم راغب علامة، نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.

كما حقق راغب علامة نجحًا من خلال أغنية تحمل اسم "يلا" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر

وتم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر، وقام بتصوير الكليب المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنسى.