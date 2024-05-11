هذا اللون الذي تختاره تيا ديب إبنة نوال الزغبي بكل إطلالاتها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بنظرة إلى حسابات تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نجد أنها عادة ما تختار اللون الأسود في إطلالاتها المتنوعة، وتلجأ إلى هذا اللون مهما كان اللوك الذي تعتمده.



وكانت عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي، بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا عندما كانت طفلة صغيرة، مع والدتها نوال، على أنغام أغنية "يا تيا"، التي كانت أطلقتها نوال عندما أنجبت تيا، التي علقت على الفيديو: "عيد أم سعيد لأكثر شخص مفضل لدي، أحبكِ حتى القمر ذهاباً وإياباً".