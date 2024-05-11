شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان لبنان السينمائى الدولى للأفلام القصيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت مهرجان لبنان السينمائى الدولى للأفلام القصيرة ضمن فعاليات "طرابلس عاصمة للثقافة العربية"، والمهرجان مفتوح بالمجان للجمهور، ويستمر حتى 14 من الشهر الجارى بالمسرح الوطنى اللّبنانى فى مدينة طرابلس.

وجدير بالذكر أن مصر تشارك فى الدورة الثالثة من مهرجان لبنان السينمائى الدولى للأفلام القصيرة بـ10 أفلام لمخرجين شباب هى "فى اللحظة الأخيرة" للمخرج أبانوب ميلاد فوزى، وفيلم "شرف مباح" للمخرج خالد نبيل، وفيلم " under the light " للمخرج أبانوب مينا ، وفيلم " جنازة حارة " للمخرج محمد محمود ، وفيلم " fares " للمخرج أبانوب مينا ، وفيلم " عون " للمخرجة ملاك أشرف، وفيلم " بئر يوسف " للمخرج مينا كامل، وفيلم " طوفان نوح " للمخرج محمد حافظ " ، وفيلم " تاونس " للمخرج معتز سيد، وفيلم " رحلة صغيرة " للمخرج إبراهيم ناصر سالم.

ويشارك في الدورة الثالثة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة حوالي 64 فيلما، بمشاركة 25 دولة تحت شعار " السينما للجميع "، والأفلام المشاركة تتنوع ما بين الروائي والوثائقي والتحريك، ومن الدول المشاركة : استراليا، المكسيك، بولندا، المغرب، البحرين، إيران، مصر، سلطنة عمان ، تونس، الكويت، ليبيا ، فيلندا، العراق، فلسطين ،الإمارات، السعودية، الهند، سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، المملكة المتحدة، بلجيكا، مقدونيا، فرنسا، لبنان.

المهرجان هدفه دعم السّينما المحليّة والتّبادل الثّقافي وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين، بالإضافة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب، لتتنافس الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جوائز أفضل فيلم روائيّ، وأفضل فيلم وثائقيّ، وأفضل فيلم تحريك، وأفضل ممثّل، وأفضل ممثّلة، وأفضل تصوير، وجائزة لجنة التحكيم، وكرمت الدورات السابقة كل من المخرجين الراحلين جورج نصر ورندة الشهال وجوسلين صعب.