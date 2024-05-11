كريس جينر تحصل على أسوأ الأخبار: والدة كيم كردشيان تعلن إصابتها بالسرطان

كشفت كريس جينر، والدة كيم كردشيان وشقيقاتها في مقطع جديد لـ”Kardashians” أن الأطباء اكتشفوا إصابتها بورم.

في مقطع دعائي جديد للموسم الخامس من برنامج Hulu الشهير، تحدّثت جينر مع بناتها عن نتائج موعدها الأخير مع الطبيب. ويمكن رؤية “الأم” وهي تجلس بجوار صديقها كوري غامبل وهي تشارك الأخبار مع كلوي كردشيان، وكذلك كيندال وكايلي.

لا توجد تفاصيل أخرى معروفة حول هذا الخبر المأساوي الذي يأتي بعد شهر من وفاة شقيقتها الصغرى كارين هوتون، التي وافتها المنية فجأة وبشكل غير متوقع في ١٨ آذار/مارس الفائت. وجاءت وفاة كارين بمثابة ضربة قوية لكريس جينر.

وكشفت أن “وفاة كارين هي تذكير بأن الحياة قصيرة وثمينة وأن الغد لا يُعد أبدًا. يجب أن نخبر من نعتز بهم كم نحبهم. أحبك أختي الغالية”.

وتُظهر المقاطع المتداولة كايلي جينر وهي تذرف الدموع.

وبعيداً عن المقاطع المتعلّقة بتشخيص مرض السرطان، هناك مقاطع أخرى لكايلي جينر وهي تنفجر بالبكاء خلال محادثة منفردة مع شقيقتها كيندال جينر التي تسارع لاحتضانها.

قد يكون السيناريو مختلفاً عن الحوار الذي تتحدث فيه كريس جينر عن ورمها، لذا قد تكون دموع كايلي جينر لسبب آخر، أو ربما بسبب حرصها على والدتها.

ويأتي القلق بعد أشهر من خضوع كورتني كردشيان لعملية جراحية طارئة للجنين في الفترة الأخيرة من حملها، الشيء الذي سيهيمن أيضًا على جزء من قصّة هذا الموسم.