نجل الفنان عادل إمام يعلق على قرار إعادة عرض فيلم زهايمر لوالده في سينمات السعودية

شارك الفنان المصري محمد عادل إمام بوستر فيلم “زهايمر” لوالده الفنان عادل إمام على حسابه على إنستغرام، معلقًا عليه: “لافتة جميلة من إخواتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداء من 16 مايو”.

وتقرر إعادة عرض فيلم “زهايمر” للزعيم عادل إمام في عدد من السينمات المصرية والخليجية، بدءًا من 16 مايو الجاري، ولمدة 3 أيام متتالية، احتفالًا بعيد ميلاد الفنان الكبير. وتستمر العروض حتى 18 من نفس الشهر، أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتُتيح شركة “العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي”، برئاسة الفنانة إسعاد يونس، للجمهور في مصر فرصة مشاهدة الفيلم مجددًا على شاشات السينما. كما ستعرض شركة “فرونت رو” الفيلم في السعودية والإمارات والبحرين، احتفالًا بعيد ميلاد عادل إمام.

ولاقى قرار إعادة عرض فيلم “زهايمر” ترحيبًا كبيرًا من قبل محبي الفنان عادل إمام على مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول العديد من رواد هذه المواقع بوستر الفيلم مع عبارات التقدير والاشتياق لأعمال الفنان الكبير.

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