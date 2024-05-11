ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبناينة نانسي عجرم في حفلها الغنائي الذي أحيته في أبو ظبي، بإطلالة أنيقة خطفت فيها الانظار.

وأطلت نانسي في الحفل بفستان باللون البيج، يتميز بأنه مطرز باللون الذهبي والفضي، من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب ويبلغ سعره 5410 دولار.

جاء الفستان بقصة طويلة وضيقة من الأعلى، كما أنه مكشوف الصدر، ومحدد الخصر.

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها بمجوهرات من الذهب والالماس، اذ اختارت عقد من البلاتين والذهب الأصفر المرصع بالالماس، من Tiffany & Co يبلغ سعره بقيمة 220,000$.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نانسي تسريحة شعر بسيطة، متناسقة مع إطلالتها، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ملساء، واختارت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان البرونزية واللمسات الذهبية.



كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير تخطف الأنظار.. إليكم سعر فستانها الذهبي ومجوهراتها الثمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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