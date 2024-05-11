شخصيات مرموقة من الوطن العربي في احتفالية النجم عادل إمام… اليكم آخر التفاصيل

تستعد عائلة النجم المصري الكبير عادل إمام، للاحتفال بعيده الـ ٨٤ من خلال حفل خاص يحضره كوكبة من الفنانين والشخصيات الخليجية والمشاهير.

في التفاصيل، يُصادف يوم ١٧ أيار/مايو الجاري عيد ميلاد عادل إمام وبهذه المناسبة تنوي أسرته إقامة إحتفالية كبيرة له في مقر إقامة العائلة في الفيلا الخاصة بهم في مدينة الجيزة المصرية بحسب “القاهرة ٢٤”.

وتشير المعلومات المتداولة ان هناك شخصيات خليجية كبيرة طلبت حضور الإحتفال وأسرة “إمام” رحّبت بطلبهم، كما من المتوقع ان يشارك في المناسبة باقة كبيرة من النجوم وأصدقاء الكبير عادل إمام المقرّبين الذين رافقوه خلال مشوره الفني الطويل منهم: يسرا، خالد سرحان، لبلبة، إسعاد يونس، مصطفى هريدي، المخرج شريف عرفة وغيرهم.

كما شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بوستر فيلم “زهايمر” عبر حسابه الرسمي على موقع فايسبوك، معلنًا عن عرض الفيلم في صالات السينما بالسعودية وقال: “فيلم “زهايمر” للزعيم عادل امام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداءً من ١٦ مايو”.

كما أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، التي تترأسها الممثلة والإعلامية إسعاد يونس، إعادة عرض فيلمه “زهايمر”، لمدة ثلاثة ايام متتالية بدءاً من ١٦ آيار الجاري وذلك في عدد من صالات السينما المصرية والخليجيّة.

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من جهته عبّر الممثل محمد إمام عن سعادته بإعادة عرض فيلم “زهايمر” في السعودية بمناسبة عيد ميلاد والده، حيث نشر عبر “إنستغرام” بوستر الفيلم التي يحمل صورة عادل إمام وعلّق: “لفتة جميلة من إخواتنا في المملكة السعودية الشقيقة فيلم “زهايمر” للزعيم عادل إمام في سينما السعودية بمناسبة عيد ميلاده إبتداء من ١٦مايو”.

نذكر ان فيلم “زهايمر” إجتماعي كوميدي عُرض في العام ٢٠١٠، شارك في بطولته الى جانب عادل إمام باقة من الممثلين أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني وغيرهم، الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج عمرو عرفة.