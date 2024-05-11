أنجلينا جولي متهمة بالتزوير للنيل من براد بيت في عقر داره

في ظل معركتها القانونية الشرسة منذ سنوات ضد زوجها السابق، الممثل براد بيت، تواجه الممثلة أنجلينا جولي أزمة حقيقيّة

بعد ان إتّهمها حارسها الشخصي السابق توني ويب بتشجيع أطفالها الستّة على تجنّب والدهم خلال زيارات الحضانة بعد إنفصالها عنه.

في التفاصيل، إدّعى حارس الأمن الحالي لـ “براد بيت” ومالك شركة”SRS Global Security” ، توني ويب، أن أنجلينا جولي (٤٨ عاماً) أرادت أن يتجنّب أطفالها والدهم براد بيت أثناء زيارات الحضانة.

ووفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها “Us Weekly” ، زعم “ويب” أن مساعد “جولي”، مايكل فييرا، طلب منه إقناع اثنين من عمّاله – بتحريض من “جولي “- بعدم الإدلاء بشهادتهما في جلسات المحكمة بينها وبين براد بيت.

وأضاف “ويب” في أقواله أنه شرح لـ “فييرا” أنه ليس لديه أي سلطة على المساعدَين لإيقافهما، لأنهما كانا متعاقدَين وليسا موظفَين في شركة “SRS Global”.

وقال “ويب” ان السيد “فييرا” اوضح له ان هذين الفردَين قد أبرما اتفاقية عدم إفشاء مع “جولي” وأنه يجب أن يذكّرهما أنهما إذا أدليا بشهادتهما في قضية قانون الأسرة بين “بيت” و “جولي”، فذلك سيؤدّي الى مقاضاة الأخيرة.

وأشار “ويب” ان أحد المساعدَين أخبره بأنه سوف يدلي بشهادته حول ما سمعه على لسان “جولي” وهي تحرّض أطفالها وتشجعهم على تجنّب قضاء الوقت مع والدهم براد بيت أثناء زيارات الحضانة.

نذكر ان “ويب” بدأ العمل مع أنجلينا جولي في عام ٢٠٠٠ وكان جزءاً من فريق الأمن الخاص بها وبعائلتها لمدة عقدَين من الزمن.

وقد أشار “ويب” في إفادته أنه بسبب قربه من “جولي”، علم في عام ٢٠١٦ أنها و”بيت” قرّرا الطلاق بعد عامَين من زواجهما.

بعد انفصال الثنائي، واصل “ويب” توفير الأمن للعائلة حتى عام ٢٠٢١ عندما أخبره مدير أعمال “جولي” أن خدماته “لم تعد مطلوبة”.

بعد أيام قليلة من إنهاء خدمته، كتب “ويب” إلى جولي رسالة شكرها فيها على تقديم العديد من فرص العمل له على مر السنين.

وقال أنه كان يعرف أن “جولي” كانت تلومه على ما فعله العاملان المستقلان، بالإدلاء بشهادتهما لصالح طليقها براد بيت.

وأشار أن “جولي” ردّت عليه برسالة قصيرة، كتبت فيها: “إعتنِ بنفسك جيداً. كما هو الحال دائماً. انجي”.

نذكر ان براد بيت(٦٠ عاماً) وأنجلينا جولي، تزوجا في العام ٢٠١٤، ولديهما ستة أبناء التوأم فيفيان ونوكس (١٥ عاماً)، وشيلوه (١٧ عاماً) إضافة الى ابنائهما بالتبني مادوكس، وباكس وزهرة.

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بعد انفصالهما عام ٢٠١٦ ، خاض الثنائي الشهير ، معركة قانونية مضطربة حول طلاقهما وحضانة أطفالهما. اتهمت جولي فيها “بيت” بالإساءة لها، وهو ما نفاه الأخير بشدة.

في عام ٢٠١٩، تم الإعلان عن إنفصالهما بشكل قانوني ولكن لم يتم الإنتهاء من مراسم الطلاق بشكل رسمي بعد.

كما يتعارك الثنائي حالياً حول ملكية مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو ميرافال”.