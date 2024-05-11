باريش اردوتش وهاندا أرتشيل يجتمعان في قصة حب من نوع اخر

بعد أن وقّع الممثل التركي باريش أردوتش رسمياً عقد تصوير فيلمه الجديد بعنوان” حب من نوع آخر”، تم الكشف في الساعات القليلة الماضية عن إسم البطلة التي ستشاركه في بطولة العمل وهي الممثلة التركية هاندا أرتشيل.

فور إعلان الخبر، عبّر جمهور النجمين عن سعادته بهذا اللقاء بين الثنائي وتوقّعوا لهما نجاحاً باهراً.

يجسّد “باريش” في الفيلم شخصيّة رجل أعمال، والعمل من النوع الدرامي الرومانسي من انتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان التي حقّق فيلمها الأول (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيا على منصّة نتفلكس.

سيتم تصوير الفيلم لصالح منصّة رقميّة ومن المتوقّع أن يدخلا موقع التصوير في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضح باريش ان أولى مشاهد الفيلم سيتم تصويرها خارج اسطنبول.

أما لناحية المسلسل الجديد الذي تعاقد عليه “باريش”، فمن المقرّر عرضه خلال موسم المسلسلات التالي أي في ايلول/سبتمبر القادم.

ولا زال العمل مستمراً على اختيار شريكة باريش لدور البطولة في العمل حيث انتشرت عدّة اخبار تفيد انه وقع الاختيار على الممثلة سيلين غينش.

يحظى باريش أردوتش بشعبية كبيرة حيث تألق في شخصية السلطان الب ارسلان في المسلسل التاريخي “الب ارسلان” كما حقّق نجاحاً كبيراً في العالم العربي بعد عرض مسلسل “حب للإيجار” ومسلسل “الغراب”.

من جهتها تحظى هاندا أرتشيل بشعبية كبيرة حيث لعبت بطولة عدد كبير من المسلسلات التركية الناجحة أشهرها: “الحب لا يفهم الكلام”، “اللؤلؤة السوداء”، “الحلقة” وغيرها من الأعمال.