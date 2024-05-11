سترت.. نجاة مؤدي مهرجانات شهير من الموت المحقق في حادث سير.. تفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2024 06:48 مساءً - كشف مغني المهرجانات مصطفى عنبة، منذ ساعات قليلة، عن نجاته من الموت إثر تعرضه لـ حادث سير بسيارته.

ونشر عنبة، مقطع فيديو لسيارته أوضح من خلاله عن وجود مشكلة في “الكاوتش”، وذلك عبر “ستوري” حسابه على إنستجرام، وعلق: “الحمد لله سترت”.

عنبة يتعرض لحادث سير بسيارته

وفي تدوينة أخرى بعدها، كتب عنبة: “الحمد لله على كل شيء”.

وكان المطرب عنبة طرح مؤخرا أغنية على طريقة الدويتو، بمشاركة المطر مسلم، تزامنا مع احتفالات العيد، وتحمل إسم «أولاد مسك».

والأغنية من كلمات مسلم وحازم اكس وألحان وتوزيع مسلم، وإنتاج روتانا، وتصدرت التريند، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة.

من هو مؤدي المهرجانات عنبة؟

اسمه مصطفى عنبة .

. شهرته عنبة.

مؤدي مهرجانات.

مصري الجنسية.

ولد في 28 سبتمبر 1995.

من مواليد محافظة القليوبية.

برع في مجال التمثيل وأول ظهور له كان مع الفنانة يسرا، في الموسم الرمضاني الماضي، عبر مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.

مسلسل عتبات البهجة

وشارك عنبة في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل “عتبات البهجة”.

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، حول يوتيوبر يسعى إلى نشر محتوى إيجابي مليء بالتفاؤل عبر قناته على «يوتيوب»، ويسلط الضوء من خلاله على الحياة الأسرية ومشاكلها، ويعتمد في حلها بشكل أساسي على التنمية البشرية، ويطرح خلاله رسائل عن السعادة والطاقة الإيجابية.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، على رأسهم الفنان يحيى الفخراني بعد غيابه عده سنوات عن الدراما الرمضانية، إلى جانب عدد من النجوم منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليل عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »