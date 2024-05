التفاصيل الكاملة لملتقى القاهرة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فتح باب التسجيل لمشروعات الأفلام للمشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي، ومن المقرر أن تكون الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات الأفلام! .. الملتقى يرحب بصُنَّاع الأفلام في العالم العربي الذين يعملون على مشروعات أفلام طويلة في مرحلتي التطوير أو بعد الإنتاج ويبحثون عن فرص التواصل مع أسماء بارزة من محترفي صناعة السينما.. الموعد النهائي لاستقبال طلبات التقديم: 10 أغسطس/ آب 2024».

موعد الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ فتح باب استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بداية من 1 مايو 2024 وحتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

وقررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى، إقامة الدورة ال 45 وذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أنه تم تأجيل إقامة دورة المهرجان العام الماضى بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وذلك على أثر الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة .

واستقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته الـ45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مديرالمهرجان.

عصام زكريا هو ناقد سينمائى وباحث ومترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل فى عده مناصب مختلفه على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن اصدارات المهرجان.

تولى زكريا عده مناصب منها رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية و القصيرة منذ عام 2017.

من ناحية أخرى، تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركه بالدورة ال 45 من جميع أنحاء العالم من 1 مايو و حتى موعد اقصاه 1 أغسطس المقبل و ذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان: www.ciff.org.eg

ويعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ،أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والافريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.

وأعلن ملتقى القاهرة السينمائي، القائمة النهائية لمشروعات الأفلام المشاركة في نسخته السابعة، التي تقام ضمن فعاليات منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي نوفمبر المقبل.

15 مشروعًا فى ملتقي القاهرة السينمائي

وتضم القائمة، 15 مشروعاً، تنوعت بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وقع الاختيار عليها من أصل 105 مشروعات، تقدمت إلى "الملتقى" هذا العام من 12 دولة عربية، وتم فحصها بعناية من لجنة متخصصة تضم عددا من الخبراء في صناعة السينما.

وفي مرحلة التطوير، وقع الاختيار على مشاركة 7 أفلام روائية، من بينها 4 مصرية، هي "أسطورة زينب ونوح" إخراج يسري نصر الله، و"فطار وغدا وعشا" إخراج محمد سمير، و"سنو وايت" إخراج تغريد أبو الحسن، و"I can hear your Voice Still" إخراج سامح علاء، بالإضافة إلى "مرور" إخراج عمرو علي، من سوريا، و"Scheherazade Goes Silent" إخراج أميرة دياب من (فلسطين، الأردن)، و"Fog" إخراج رُبى عطية، من (العراق، لبنان).

بينما في مرحلة ما بعد الإنتاج يشارك في "الملتقى" فيلما روائيا واحدا هو "الزقاق" إخراج باسل غندور، من (الأردن ومصر والسعودية).

أما قائمة مشروعات الأفلام الوثائقية، فيشارك في مرحلة التطوير، 4 أفلام هي "بنات ألفة" إخراج كوثر بن هنية، من (تونس وفرنسا)، و"إحكلهم عنا" إخراج راند بيروتي، من (الأردن، ألمانيا)، و"قيصر" إخراج وداد شفاقوج، من (الأردن، أمريكا)، و"Flying Like a Bird" إخراج المهدي ليوبي، من (المغرب وفرنسا).

بينما يشارك في مرحلة ما بعد الإنتاج 3 أفلام وثائقية، هي "قبل آخر صورة"، إخراج آية الله يوسف من (مصر)، و"جمال العراق الخفي" إخراج سهيم عمر، من (العراق، بلجيكا، فرنسا)، و"عارض الأفلام الأخير" إخراج أليكس بكري من (فلسطين، ألمانيا).