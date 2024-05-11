بنطلون مقطّع .. ياسمين صبري تَلفِت الأنظار بـ إطلالة كاجوال

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2024 08:18 مساءً - نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، مرتدية شيميز باللون الأبيض، مع بنطال جينز ممزق من الركبة، وحذاء رياضيا باللون الأبيض.

ياسمين صبري بإطلالة كاجوال

واستكملت ياسمين صبري إطلالتها، بأن حملت حقيبة كبيرة الحجم باللون الروز، وارتدت نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة والجمال.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ياسمين صبري المكياج الهادئ ذات الألوان الوردية، مع ترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف.

انتقادات ياسمين صبري

كانت موجة من الانتقادات اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مع عرض مسلسل «رحيل» الذي تلعب الفنانة ياسمين صبري دور البطولة فيه، وظهرت في حساباتها بمواقع التواصل ببشرة ناضرة ومكياج كامل، ما أثار انتقادات رواد السوشيال ميديا، معتبرين أن ذلك تجسيد غير واقعي لفتاة مسجونة.

الفنانة ياسمين صبري نشرت صورة لها من كواليس مسلسل رحيل وهي بالزي الأبيض، ما يبدو أنه في غرفة المحاكمة أو في سجن النساء، لكن إطلالة الفنانة ومكياجها أثارا موجة من الانتقادات.

وكتب أحد المتابعين ساخرًا على منصة «إكس»: «الأستاذة ياسمين صبري مسجونة في بيوتي سنتر»، فيما سخر متابع آخر قائلًا: «الفنانة ياسمين صبري اتسجنت في سمير وليم».

بينما كتب آخر: «صورة المساجين في Egypt بشرتهم أكتر نضارة»، وكتب آخر: «السجن مبقاش عقاب، بقى لنضارة البشرة والفيلر.. مرفق صورة للفنانة ياسمين صبري».

مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

وتشارك النجمة ياسمين صبري في الجزء الثاني من الموسم الرمضاني الماضي الي 2024 بمسلسل رحيل.

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث عرض آخر أعمالها “ فرصة ثانية “ في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم “ أبونسب “.

الخليج 365

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