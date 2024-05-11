لماذا ارتدت يسرا اللوزي اللون الأبيض في جنازة والدتها؟.. الفنانة تجيب

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2024 08:18 مساءً - أثارت الفنانة يسرا اللوزي الجدل خلال الساعات الماضية بعد ارتدائها ملابس باللون الأبيض أثناء تشييع جثمان والدتها، وهو الأمر الذي أثار دهشة الجمهور وبدأوا في التساؤل عن سبب ارتدائها اللون الأبيض حيث أنه من المعتاد في مصر هو ارتداء اللون الإسود.

سبب ارتداء يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدتها

سبق وكشفت الفنانة يسرا اللوزي عن سبب ارتدائها اللون الأبيض في الجنازات والعزاءات وذلك في تصريحات تليفزيونية سابقة، في برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة «القاهرة والناس» في الموسم اللرمضاني قبل السابق.

يسرا اللوزي تكشف سبب ارتدائها الأبيض في الجنازات

وأكدت أن والدتها سورية والشام يرتدون الأبيض في الجنازات والعزاءات وأن والدتها وعائلتها جميعهم لم يرتدون الأسود، وأشارت إلى أن اللون الأبيض ملئ بالإيجابية ومريح أكثر من الأسود ويهدئ الأعصاب في مثل هذه الأوقات.

وتابعت اللوزي: «أنا والدتي سورية والشوام كلهم لا يرتدون أسود في العزاء، وأنا أشعر أنه عندما يموت الشخص يرتاح، وأنا بالنسبالي الأبيض لون فيه إيجابية ومُريح نفسيًا، ويهدئ الأعصاب، وأنا كل السيدات في عائلتي يرتدون الأبيض، والدتي كانت تفعل ذلك«.

جنازة والدة يسرا اللوزي

شُيعت جنازة والدة يسرا اللوزي السيدة سوسن مارديني صباح أمس الجمعة الموافق 10 مايو من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وأُقيمت صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من أصدقاء يسرا اللوزي الذين حرصوا على مساندتها سواء من الوسط الفني أو خارجه ومن أبرزهم إياد نصار، سلوى محمد على، فرح يوسف، وغيرهم.

كما حرص عدد من الفنانين على نعي الراحلة بكلمات مؤثرة توضح مدى افتقادهم لها وتأثرهم بها والعلاقة الطبية التي كانت تجمعها بهم ومنهم الشاعر أحمد حداد الذي جاءت كلماته موضحة مشاعره ومدى تأثره بهذه السيدة وأكد أنه كان يجلس معها لفترات طويلة بمنزلها ويتحدثان في كثير من الأمور وهو الأمر الذي أكد له حسن تعاملها مما جعله يتأثر بفراقها.

مسلسل “صلة رحم”

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي كان مسلسل “صلة رحم”، الذي عرض في شهر رمضان 2024 الماضي.

يناقش مسلسل “صلة رحم” عملية استئجار الأرحام، من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر هي الفترة التي تستغرقها عملية الحمل والولادة.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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