"إيه الاحساس ده".. نجوم الفن يوجهون رسائل لـ بسمة بوسيل بعد طرح "البدايات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه عددا من نجوم الفن، رسائل خاصة للمطربة بسمة بوسيل يهنئونها بطرح أحدث أغانيها الجديدة "البدايات" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي ينتجها لها طليقها الفنان تامر حسني.

ونستعرض لكم تهاني ورسائل نجوم الفن لـ بسمة بوسيل في السطور التالية:

كارمن سليمان

كتبت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها على إنستجرام: "ألف مبروك يا حبيبتي، صوتك قمر، والأغنية جميلة ألف مبروك لكل صناع العمل، ويا رب تحققي كل اللي نفسك فيه يا رب".

أحمد زاهر

الفنان أحمد زاهر كتب عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك يا بسومة.. تحفة الأغنية".

نسرين إمام

كتبت الفنانة نسرين إمام، عبر حسابها على إنستجرام: "برافو حبيبتي الله على الحلاوة في الصوت والاحساس".

إنجي علاء

السيناريست إنجي علاء طليقة الفنان يوسف الشريف، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك يا بسمة.. سعيدة جدا ليكي".

رامي صبري

كتب المطرب رامي صبري، عبر"ستوري" حسابه على إنستجرام: "مبروك يا بسومة.. إيه الاحساس الحلو ده، أغنية حلوة أوي، وطبعا التيكو لما يدخل كل حاجة بتبقى حلوة زيه.. ربنا يخليكم لبعض يا حبايبي تامر وبسمة".

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد، كتبت عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "من أكتر الأصوات اللي بحب أسمعها مش مجاملة مبروك يا بسمة..فخورة بيكي".

وكانت بسمة بوسيل علقت عبر حسابها على إنستجرام، بعد طرح الأغنية، قائلة: "البدايات أجمل بص حواليك واسأل، على فكرة الأغنية دي بتاعة تيمو، ولما قلت له أني عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك".

وأضافت: "وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة انه يديهالي، شكرًا جزيلًا ليك يا تيمو هذا الأمر يعني لي الكثير، أول أغنية رسمية في مشواري الفني كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي".

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