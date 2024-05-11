بالصور- محمد كريم من كواليس فيلم "The Gunslingers"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شوق الفنان محمد كريم جمهوره ومتابعيه ونشر صور من كواليس عمل فني جديد عبر حساب الرسمي على "انستجرام".

وظهر "كريم" بالصور وهو في لوكيشن تصوير اتسم بالغرب الأمريكي مرتديًا زي العصابات حاملًا السلاح وعلق: "ابقوا يقظين".

وكانت الكواليس من فيلمه الجديد "The Gunslingers" الذي تدور أحداثه في الغرب الأمريكي، ويعيد خلاله التعاون مع النجم العالمي نيكولاس كيدج ومن المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي بحلول عام 2025.

وكان الظهور الأخير للفنان محمد كريم على السوشيال ميديا رفقة الممثل الأمريكي تيريس جيبسون بمنزله في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" داخل المنزل وعلق عليه: "من لوس أنجلوس أنا وأخويا وصديقي اللي مجنون أكتر مني تيريس جيبسون".

وشارك الفنان محمد كريم مؤخرًا بعدد من الأعمال السينمائية مع أبرز النجوم في هوليوود منها فيلمه الأول مع النجم نيكولاس كيدج بعنوان "A Score to Settle" عام 2019، إلى جانب فيلم الأكشن "A Day to Die" بطولة النجم بروس ويليس عام 2022.

يذكر أن محمد كريم يشارك بعدد من الأعمال السينمائية في هوليوود المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرعب والإثارة "Book of Chaos" تدور أحداثه حول عالم مصريات يبحث عن أسرار نبوءة مدفونة منذ فترة طويلة، يطلق العنان لشر قديم ويجب عليه محاربة الأرواح الشريرة وطائفة مظلمة والآلهة أنفسهم لإنقاذ العالم والمرأة التي يحبها ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن ميعاد طرحه بدور العرض السينمائي.

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