صوتك قمر وكان واحشني.. كارمن سليمان تهنئ بسمة بوسيل على أول أغانيها

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة بسمة بوسيل أول أغنية رسمية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني.

وكتبت الفنانة كارمن سليمان تعليقا على طرح أغنية "البدايات" قائلة: "ألف مبروك يا بسومة يا حبيبتي صوتك قمر والأغنية حلوة أوي أيوة كده وحشني صوتك".

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إن طلاقها من تامر حسني كان يعتبر مرحلة لإعادة التأهيل والمراجعة، إذ إنهما وصلا لمرحلة مليئة من المشكلات موضحة «لم نكن قادرين على التحدث والتفاهم مع بعضنا البعض، وهذا الأمر كان مؤثرا علينا للغاية».

وأضافت «بوسيل»، خلال حوارها لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»: «لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه يحصل فيا كده! وهو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده؟ وكنت ببقى متضايقة جدا».

وتابعت، أن الطلاق وقع بعد وفاة أبيها، ولم تكن متوقعة أبدا مسألة الطلاق إذ إنه كان «خضة» بالنسبة لها، كما خضعت والدتها لعدة عمليات، وأصبحت مسؤولة بشكل تام عن 3 أطفال، مضيفة: «بدأت أشعر إنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة».

وأشارت، إلى أنها بمجرد أن استقرت حالتها النفسية وبدأت تجمع الأحداث وتكمل الصورة، شعرت وكأن المشكلة تكمن بها، فهي تتعلق بشدة بالآخرين، والتعلق لا يجوز إلا برب العالمين.

وواصلت: «بعد أما هديت من الأزمات التي مررت بها، أصبحت أنظر لكل الأمور ببساطة سواء الموت أو الطلاق، وأصبحت متصالحة أكثر مع نفسي ومسامحة كل الناس ومبسوطة جدا في حياتي، ولما بدأت أرضى بما هو مكتوب لي بدأت أتحسن في شغلي وكأن ربنا بيكرمني عشان أنا رضيت».

وكانت تصدرت الفنانة بسمة بوسيل التريند، وذلك بعدما ظهرت لأول مرة في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين بعد الطلاق من تامر حسني منذ أيام قليلة.

وبدت على بسمة بوسيل السعادة كما حرصت على الغناء بعد غياب طويل وقدمت أغنية “مين اللي بيختار” فى حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور.

بسمة بوسيل من الزفاف

عادت الفنانة المعتزلة “بسمة بوسيل” للغناء مرة أخرى بعد اعتزالها لسنوات طويلة بسبب زواجها من الفنان تامر حسني.

بسمة بوسيل تعود للغناء:

نشرت “بسمة بوسيل” فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهي تؤدي أغنية “مين اللي بيختار” للفنانة هبة الطوجى بصوتها.

بسمة بوسيل من الزفاف

أعادت “بسمة بوسيل” غناء الأغنية بإحساس كبير، حيث ظهرت بالفيديو وهي ترقص بحماس وحرية كبيرة في مساحات خضراء على أنغام صوتها.

خلال ساعات قليلة استطاعت بسمة بوسيل أن تحصد مليون إعجاب ومشاهدة على الفيديو ، بالإضافة إلى ألاف التعليقات التي عبرت عن إعجابها بصوتها وشجعتها على الاستمرار.

بسمة بوسيل من الزفاف

اعتزال بسمة بوسيل:

شاركت بسمة بوسيل في الموسم السادس من برنامج "ستار أكاديمي"، وحصلت على المركز الثاني، و قررت أن تطرح سنجل مغربي إهداء للجمهور الذي ساندها طيلة فترة مشاركتها في ستار ٱكاديمي بعنوان "محال".

وبعدها تعرفت على تامر حسني وقدمت معه دويتو "متسالنيش" وبعد زواجها من تامر حسني اعتزلت الغناء، وصرحت في وقتها أن قرار اعتزالها الغناء وابتعادها كان بمحض إرادتها وبالاتفاق مع تامر حسني، ولم يكن قرارًا نابعًا من تامر"، وأضافت "اتفقت مع تامر إني هعتزل الفن قبل الزواج حتى تكون اهتماماتي المنزل وتربية الأبناء، وتامر معيشني ملكة".

بسمة بوسيل

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسنى:

يذكر أن منذ أشهر قليلة أعلنت بسمة بوسيل، طلاقها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني، وذلك من خلال منشور نشرته عبر خاصية إستوري على إنستجرام، وكتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة" ده کلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير، آمين يارب".

بينما حرص الفنان تامر حسني على التعليق على الأمر بمشاركة الجمهور ستوري قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة ١٢ عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يابسوم، سأظل الأب والأخ والسند والصديق، وفي حفظ الله".