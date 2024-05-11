مسلم يطرح أغنيته الجديدة "واحد زيك" على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المطرب مسلم، أغنيته الجديدة "واحد زيك"، وهي الأغنية السادسة من ألبومه الجديد، وذلك على جميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "واحد زيك" تجربة درامية مختلفة، دارت فكرة تصويرها فى إطار بسيط عبر من خلاله على قدرته فى تجاهل حبيبه السابق، وعدم ندمه فى البعد عنه، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.

يشار الى أن أغنية "واحد زيك" كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى، وإخراج فهد السيد، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند"..

وتقول كلمات "واحد زيك":..

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على واحد زيك عمري م هزعل ولا هتضايق

‎طب دا انت خدمتني خدمه كبيره ان انت مشيت

‎قولي انت ازيك مرتاح بآلك ، يعني و رايق

‎ولا انت ندمت ان انت بعدت عشآن كدا جيت

‎انا ف الحآلتين

‎مبقآش يفرقلي اللي حصلك

‎انا حبيت بس اوصلك

‎ان انت بعادك مكسب ليا انا

‎و خسآرة ليك

‎ولآ بعد سنين

‎ممكن تلهيك عني الدنيآ

‎ولا هتنسي عمري ، بناس تآنيه

‎و دي مش عجرفه مني ولا غرور

‎هتشوف بعينيك

‎بستحمل طبعك كتر خيري بقالي ليالي

‎و عملت بأصلي كتير و سمعتك ياما زمآن

‎دلوقتي لا هسمع ولا بكلآمك هشغل بآلي

‎فرصك خدتهآ و خلآص مش هديك فرصه كمآن

وكان طرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" فيديو كليب يحمل إسم "غمة" وهى الأغنية الرابعة استكمالاً لأحد الأغاني الدعائية والترويجية للفيلم السينمائى "درويلة" والذى تتضمن بعض مشاهد من الفيلم الذى تجمع بين المطرب مسلم وبين أبطاله، ويشار أن فيلم "درويلة" يعرض آنذاك بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

مسلم

وتقول كلمات أغنية "غمة":

مش واقفه يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد .. الباب قدامه هيخرج منه و هعمل سد

واللي مبينا يعتبره ، دا كان .. دا كان دا كان مولد و اتفض

غمه غمه غمه غمه .. و انزاحت راحت ثم.

مسلم ومحمود عبد المغني

فرفشت و عيشت حياتي .. نورت الحته الضلمه

نورت الحته الضلمه .. خنقه خنقه خنقه

ولا ينفعوا وقت الزنقه .. مالهوش لزمه و بايعينه

لو عايز يرجع لأ .. لو عايز يرجع لأ.

احنا بتوع اللي معانا .. نبنيله مكان جوانا

اما اللي يهمه اذانا .. مطرود و يعيش محروم

يتمنى يشوفنا قصاده .. هيعيش بعدنا ف حداده

يتعب و تزيد اعراضه .. و يفضل على نفسه يلوم.

حلمه حلمه حلمه .. انه يقابلني ف حلمه

كنت انا نعمته و رفضها .. خلي اللي خده يستلمه

خلي اللي خده يستلمه

مقلب كان مقلب .. و خلعت انا منه و بهرب

وقولوله سلام خلصنا .. حبه من القلب اتسرب

حبه من القلب اتسرب.

وجدير بالذكر بأن كليب "غمة" من غناء المطرب مسلم ومن كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى.



مسلم

وكانت طرحت أسرة فيلم “درويلة” البرومو الرسمي للعمل، وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن مع إثارة وتشويق.

فيلم "درويلة" بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وموسيقى تصويرية تامر عطا الله الشهير بـ(توسى) وقصة وسيناريو وحوار لـ محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار لـ محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.