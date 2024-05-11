أثارت جدلا في رمضان.. 9 معلومات عن ملك الحسيني أحدث عروس في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة الشابة ملك الحسيني بزفافها على "عمر" شاب من خارج الوسط الفني وذلك بأحد القصور في جزيرة دهب.

ونشرت "ملك" صور ومقاطع فيديوهات عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت وهي في سعادة غامرة بدخول عش الزوجية وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وتصدرت ملك الحسيني محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الثانية، بعد ظهورها بالحملة الدعائية الخاصة بأحد المنتجعات السياحية خلال شهر رمضان الماضي، بعد انتقادات وجهت لها بسبب غناء أغنية "دقوا الشماسي" للراحل عبد الحليم حافظ خلال الإعلان.

وإليكم 8 معلومات عن ملك الحسيني:

1- ولدت في 5 سبتمبر 1993

2- درست في الجامعة الأمريكية وتخرجت منها عام 2014.

3- شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العلم "بحلم بمكان" عام 2017.

4- شاركت بالموسم الثاني من برنامج المسابقات والمواهب "ذا إكس فاكتور أرابيا" عام 2015.

5- خاضت التجربة الإذاعية لأول مرة ببرنامج "نوتة وصل" عام 2019، وبرنامج غني ع العالي" عام 2021.

6- اختارها المخرج عمر سلامة للمشاركة في مسلسل "بيمبو" عام 2012.

7- كانت أولى تجاربها السينمائية بالفيلم القصير "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" عام 2018.

8- لفتت الأنظار لموهبتها بمسلسل "بيمبو" ليتم اختيارها للمشاركة في مسلسل "ريفو" عام 2022.

9- أثارت غضب الجمهور وتصدرت التريند بعد تقديمها أغنية دقوا الشماسي للعندليب بطريقة اعتبرها البعض غير مناسبة.