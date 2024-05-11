الصور الأولى.. شاهد حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت حفل زفاف "فرح" ابنة الفنان مصطفى كامل وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وخطفت "فرح" الأنظار بمجرد دخولها القاعة وظهرت مرتدية فستان الزفاف وخضعت لجلسة تصوير برفقة عريسها.

واحتفل الفنان مصطفى كامل بعقد قران ابنته "فرح" يوم الخميس 2 مايو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبدالله و حماده ابو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

اقرأ أيضا:

15 صورة من حفل زفاف ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"

مغني المهرجانات عنبة ينجو من حادث بسيارته .. وهكذا علق