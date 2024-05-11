شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا لـ"الخليج 365" بعد حفل أسيوط: الجمهور في الصعيد راقٍ وذواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن سعادتها لنجاح حفلها الأخير الذى أقيم بمحافظة أسيوط الذى جاء بالتزامن باحتفالات أعياد الربيع، وأشادت بالحضور الجماهيرى الكبير بالحفل، وقالت في تصريحها لـ"الخليج 365": سعيدة دائمًا بغنائى وسط الجمهور الصعيدى الذى أراه دائمًا راقيًا وذواقًا، وسعيدة بمشاركتى معهم في أى مناسبة لافتًا إلى أنها شاركت بالغناء في كل محافظات الصعيد وتتمنى تكرار هذه المشاركات لما رأته من حب وتجاوب من هذا الجمهور الجميل.



نيكول سابا فى حفلها الأخير بأسيوط



نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا في أسيوط



نيكول سابا



نيكول سابا فى حفلها الأخير نيكول سابا فى حفلها الأخير

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول في أغنية "خلصت خلاص" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

وكانت نيكول روجت لأغنيتها الجديدة صباح اليوم من خلال نشر البوستر الترويجي للأغنية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أن أغنيتها الجديدة ستطرح في الثامنة مساء.