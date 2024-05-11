شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح المصرى تجتمع لمناقشة تفاصيل الدورة الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة العليا لـ المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير محمد رياض، لمناقشة تفاصيل كثيرة تخص الدورة السابعة عشرة "دورة سميحة أيوب.. سيدة المسرح العربي"، وناقش أعضاء اللجنة العليا الكثير من الموضوعات منها: توصيات لجنة التحكيم للدورة السابقة وتفعيل عدد منها خلال الدورة المقبلة، وكذلك مناقشة الموعد المقترح للمهرجان في دورته المقبلة، وغيرها من الموضوعات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.



اجتماع اللجنة العليا لمهرجان المسرح المصري



علا الشافعى خلال اجتماع اللجنة لعليا لمهرجان المسرح المصري

ماجدة عبد العليم منسق عام مهرجان المسرح المصري

حضرالاجتماع الأول للجنة العليا للمهرجان الفنان القدير ياسر صادق "مدير المهرجان"، وعدد من أعضاء اللجنة العليا هم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، السيناريست الدكتور مدحت العدل، الناقدة والكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والسيناريست الكبير وليد يوسف، والأستاذة ماجدة عبد العليم منسق عام المهرجان، وحضر أيضًا الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان، والفنان محمد فاضل القباني مدير موقع المهرجان ومسئول السوشيال ميديا .

الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح



الفنان ياسر صادق مدير المهرجان الفنان ياسر صادق مدير المهرجان



جانب من الاجتماع الأول للجنة العليا جانب من الاجتماع الأول للجنة العليا



المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي



الفنان محمد رياض رئيس المهرجان الفنان محمد رياض رئيس المهرجان



السيناريست وليد يوسف عضو اللجنة العليا السيناريست وليد يوسف عضو اللجنة العليا

وجدير بالذكر ان اللجنة العليا لـ مهرجان المسرح المصري تضم أيضا الفنان نضال الشافعي ، والمخرج إسلام إمام، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والأستاذ عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المهرجان القومي للمسرح المصري حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.



الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة العليا لمهرجان المسرح المصري



المخرج جمال عبد الناصر والفنان محمد فاضل القباني المخرج جمال عبد الناصر والفنان محمد فاضل القباني



الدكتور جمال العدل