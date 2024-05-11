شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الكاوتش.. مصطفى عنبة يعلق على نجاته من حادث سير مؤخرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغنى والممثل مصطفى عنبة، مؤخرًا عن تعرضه لحادث سير، أعلن عن نجاته منه من خلال ستوري عبر حسابه على موقع إنستجرام أكد فيه أن المشكلة بدأت من الكاوتش، ما تسبب فى الحادث.

وعلق على هذا الحادث بتعليق كتب فيه: "الحمد لله على كل شيء".

يذكر أن عنبة دخل عالم التمثيل من بوابة النجمة يسرا، حينما شارك فى مسلسل "حمد الله على السلامة"، من إخراج عمرو صلاح، وقدم فيه عنبة شخصية محورية في أحداث المسلسل.

وهو المسلسل الذى شارك فيه أيضاً كل من يسرا، شيماء سيف، ومايان السيد وآخرون.