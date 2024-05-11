شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحصد 50.8 مليون جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد خلال الفترة الماضية نجاحًا كبيرًا، إذ حصد أمس 573 ألفًا و939 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الفطر الماضي 50 مليونًا و837 ألفًا و719 جنيهًا.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

