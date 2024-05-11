شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الإتربى عن مسلسلها مع حنان مطاوع: انتهينا من تصوير أغلب المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة هدى الأتربى إلى تفاصيل مسلسلها القادم مع الفنانة حنان مطاوع أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، والذى يذاع عبر إذاعة 90.90، قائلة: "انتهينا من تصوير أغلب مشاهد المسلسل الذى يحمل اسم هابى هالوين، ومتبقى مشاهد بسيطة نستعد لاستكمالها".

وعن حنان مطاوع قالت هدى الأتربى: "هي أخت بالنسبة لى وأعتز بها جدًا، وبرأيها لذا حينما أخبرتنى أن الدور جيد، والعمل ورقه جديد ومختلف وافقت على الفور".

جدير بالذكر أن الفنانة هدى الأتربى تألقت منذ بداية ظهورها على الساحة من خلال مسلسل اللى مالوش كبير ثم ضرب نار وسره الباتع، وصولاً لأعمالها الأخيرة.

من ناحية أخرى برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى استضاف مؤخرًا عددًا من النجوم مثل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد العوضى، غادة عبد الرازق، زينة.