شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السمان: وافقت على "بيت الرفاعي" لهذه الأسباب وأثق في سينرجي ثقة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إبراهيم السمان عن سعادته بالنجاح الذي حققه في رمضان الماضي من خلال مشاركته في عدة أعمال مختلفة كان من بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقال إبراهيم السمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رد فعل الجمهور علي الشخصية التي قدمها وهي شخصية "بذرة" كان مفأجاة، مشيرًا الي ان هناك اكثر من امر جعله يقبل العمل في المسلسل منهم عمل بطولة الفنان أمير كرارة فهو شخص محترم بشكل كبير، ودمه خفيف جدًا، وممثل كبير وفنان جامد لاقصي درجة سعدت بالعمل معه، بالإضافة إلى أن العمل قصة بيتر ميمي، ومن إخراج أحمد نادر جلال، كل هذه الأمور تجعل اي شخص يوافق علي الدور.

واشار إبراهيم السمان إلى أن العمل من انتاج شركة سينرجي وأنا أثق فيهم ثقة كبيرة جعلتني أوافق أيضًا علي الدور بينما الورق نفسه كان مختلفا حوّل شخصية بذرة صاحب البطل الشاب البطيء في الكلام واستيعابه بسيط، كلها أمور تجذب أي ممثل لقبول الشخصية.

مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.