شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تحتفل بافتتاح معرض شقيقتها الفنانة التشكيلية مروى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الإعلامية منى الشاذلى، فى افتتاح معرض شقيقتها الفنانة التشكيلية مروى الشاذلى، والذى يحمل عنوان "عوالم مستقرة" وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين ويمتد حتى يونيو المقبل.

وكان ضمن الحضور نقيب التشكيليين الدكتورة صفية القباني، والدكتور أشرف رضا، محمد عبلة، خالد حافظ، النحات خالد زكي، النحات طارق الكومي ومحمد طلعت ومنة جنيدي.

واستخدمت الشاذلي بمعرضها "عوالم مستقرة" أسلوبًا فريدًا دون تكلف، لعمل تكوينات من اللون والخط لإبراز جماليات العمل، وعندما يستغرق المشاهد في النظر والتأمل في لوحاتها سرعان ما يدرك وجود مشاهد طبيعية، تتخذ أشكالاً هندسيةً مستوحاة من أماكن مغلقة أو مفتوحة".



الإعلامية منى الشاذلي في الافتتاح



مني الشاذلي في المعرض



مني الشاذلي



الفنانة التشكيلية مروي الشاذلي



جانب من الحضور في المعرض