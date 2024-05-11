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منى الشاذلى تحتفل بافتتاح معرض شقيقتها الفنانة التشكيلية مروى الشاذلى

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الإعلامية منى الشاذلى، فى افتتاح معرض شقيقتها الفنانة التشكيلية مروى الشاذلى، والذى يحمل عنوان "عوالم مستقرة" وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين ويمتد حتى يونيو المقبل.

وكان ضمن الحضور نقيب التشكيليين الدكتورة صفية القباني، والدكتور أشرف رضا، محمد عبلة، خالد حافظ، النحات خالد زكي، النحات طارق الكومي ومحمد طلعت ومنة جنيدي.

واستخدمت الشاذلي بمعرضها "عوالم مستقرة" أسلوبًا فريدًا دون تكلف، لعمل تكوينات من اللون والخط  لإبراز جماليات العمل، وعندما يستغرق المشاهد في النظر والتأمل في لوحاتها سرعان ما يدرك وجود مشاهد طبيعية، تتخذ أشكالاً هندسيةً مستوحاة من أماكن مغلقة أو مفتوحة".

الاعلامية منى الشاذلي في الافتتاح
الإعلامية منى الشاذلي في الافتتاح

 

الاعلامية مني الشاذلي في المعرض
مني الشاذلي في المعرض

 

الاعلامية مني الشاذلي
مني الشاذلي

 

الفنانة التشكيلية مروي الشاذلي
الفنانة التشكيلية مروي الشاذلي

 

جانب من الحضور في المعرض
جانب من الحضور في المعرض

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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