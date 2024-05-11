شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب أبرز المكرمين في مهرجان الفيمتو آرت الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أكاديمية الفنون مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة وذلك في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، وهي الدورة التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة، وذلك فى إطار دعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات المهمة التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان والفنان محمد خالد مدير المهرجان.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية أصحاب التاريخ والأعمال المميزة وسوف يشهد حفل الافتتاح تكريم كل من صانع المحتوي محمود عمارة، صانع المحتوي محمود السيد، الفنان السكندري محمد صلاح آدم، المنتج طارق الجنايني ،ويكرم المهرجان خلال حفل الختام كلا من المخرج السينمائي وائل فرج، الفنان خالد الصاوي، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة سلوي محمد علي و الفنان أحمد خالد صالح .

يذكر أن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وامكانياتهم من خلال صناعة محتوى فنى بجودة عالية وإمكانيات قليلة وينقسم المهرجان الي أربع مسابقات وهي مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الموبايل، مسابقة الأفلام الوثائقية ،مسابقة الفيديو الإبداعي (سوشيال ميديا) ويشارك في المهرجان هذا العام 46 فيلم من 6 دول وهم (المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - مصر - سوريا) يقام حفل الافتتاح يوم الاثنين القادم على مسرح نهاد صليحه فى تمام الساعة الثامنة مساء بينما يقام حفل الختام على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون- سيد درويش.



الفنان محمد صلاح



الفنانة سلوي محمد على



المخرج وائل فرج



النجم أحمد خالد صالح



النجم خالد الصاوي