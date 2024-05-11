شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة غنائية نسائية.. 9 نجمات طرحن أغنيات فردية وإحداهن قدمت ألبوما كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الغنائى منذ بداية شهر مايو ولمدة 10 أيام انتعاشة غنائية نسائية، حيث يتهافت الكثير من النجوم على طرح أغانيهم أو ألبوماتهم الجديدة خلال موسمي فصل الربيع وفصل الصيف، والتي تتسم بالأغانى المبهجة، حيث طرحن 9 نجمات أغانى فردية جديدة ما بين أغاني سنجل أو لكيبات وإحداهن طرحت ألبومًا كاملاً.

جنات

طرحت النجمة جنات أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "بنعيش مع ناس" على اليوتيوب، وهى من كلمات محب غبور وألحان بهاء عبد الهادي وتوزيع يوسف حسين وإخراج فادى حداد.

سميرة سعيد

طرحت الديفا سميرة سعيد، منذ قليل كليب أغنيتها الجديدة "كداب" وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.

هيفاء وهبى

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا نحلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيه، وميكس وماستر سليمان دميان.

نوال

طرحت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي، وظهرت نوال خلال الفيديو بإطلالة فتاة ترتدي جلابية فلاحي، نالت إعجاب الجمهور.

نيكول سابا

أطلقت النجمة نيكول سابا أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف، والأغنية من كلمات مصطفي حسن وألحان مصطفي العسال.

روبي

أطلقت النجمة روبي كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

ساندي

طرحت النجمة ساندي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "هوب هوب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

بسمة بوسيل

طرحت النجمة بسمة بوسيل، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "البدايات" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تعتبر أول أغنية رسمية في مشوارها الفني، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع ومكس فهد، ومستر مصطفي رؤوف، وإنتاج النجم تامر حسنى.

إليسا

قررت إليسا خوض موسمي الربيع والصيف بألبوم كامل بعنوان "أنا سكتين"، حيث يتكون من 12 أغنية، وهم، الأغنية الأولى بعنوان "بتمايل على الـ BEAT" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل.

والأغنية الثانية بعنوان "أنا سكتين"، كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثالثة بعنوان "فرحانة معاك"، كلمات نادر عبدالله، ألحان Ghokhan Ors، توزيع أحمد ابراهيم.

وجاءت الأغنية الرابعة بعنوان "كلّو وهم"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، أما الأغنية الخامسة هي "العقد"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، والأغنية السادسة بعنوان "شو كان بيمنعك"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ، والأغنية السابع بعنوان "النظرة الأولى"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "من أول السطر"، كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع جلال حمداوي، أما الأغنية التاسعة هي "نظرات"، كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، والأغنية العاشرة هي "حلالي"، كلمات نادر عبدالله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الحادية عشر هي "حظي ضحكلي"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، أم الأغنية الثانية عشر والأخيرة هي "خوليو وفيروز"، كلمات وألحان وتوزيه محمد رحيم.