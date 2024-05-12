أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي على المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على فوزه بهدفين مقابل هدف أمام نادي بلدية المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

ونشر "الحلفاوي" تهنئته على حسابه الرسمي بتطبيق "X" وعلق: "شوط مثير ونهاية سعيدة، العلامة الكاملة للأربع مباريات ما قبل النهائي الإفريقي، تحية واجبة لبلدية المحلة، تهنئة لموديست بهدف حفظ ماء الوجه، وإن غادرنا نتمنى لهذا الرجل الطيب أن يغادر مرفوع الرأس".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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