"سيلفي" أسماء جلال ونيرمين ماهر بإطلالة صيفية.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت وهي تلتقط صورة سيلفي في أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

اسيل

خضعت الفنانة اسيل لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

آدم

كشف مهرجان موازين للموسيقى المقام في المغرب عن مشاركة الفنان ادم بفعاليات المهرجان يوم السبت 29 يونيو المقبل.

أمير عيد

نشر الفنان أمير عيد صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وكانت الصورة بالأبيض والأسود في أحدث ظهور.

إنجي علاء

نشرت الإعلامية إنجي علاء صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستعد لحضور أحد الفعاليات.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان أنيق.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له على طريقة السيلفي وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

نيرمين ماهر

نشرت الفنانة نيرمين ماهر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

هبة مجدي

خضعت الفنانة هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة احتفالًا بأعياد الربيع نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بالصور وهي بأحد الحدائق.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تضع مكياجها لحضور أحد الفعاليات الفنية.