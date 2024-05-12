محمد منير مفاجأة حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجئ النجم الكبير محمد منير الحاضرين بحفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرص الفنان مصطفى كامل على مرافقة "منير" فور وصوله قاعة الزفاف وقام بتحية المتواجدين منهم المنتج محسن جابر.

وقدم "منير" بغناء أغنيته "عروس النيل" إهداءًا للعروسين وسط تفاعل الحاضرين بحفل الزفاف.

وأشعل الفنان مصطفى قمر حفل الزفاف وقام بغناء وصلة من أغانيه الرومانسية وسط رقص مصطفى كامل وابنته فرح، ليقوم "كامل" بتحيته بعدها وعلق "قمر": "عاوزين نولعها.

كما أحيا إحدى فقرات الحفل الفنان مدحت صالح وقام بغناء أغنيته الشهيرة "قلب واحد" وسط رقصة رومانسية بين العروسين.

وظهر "مصطفى" كامل بحفل الزفاف وهو يرافق ابنته مع عريسها ولم يتمالك نفسه من البكاء فرحًا بزفاف ابنته.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف وهم الفنان حلمي عبد الباقي، الفنانة نادية مصطفى، الفنان أحمد عصام، الفنانة بشرى، الفنان مدحت صالح، الفنان صبري فواز، إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين الذين حرصوا على الحضور والتهنئة.