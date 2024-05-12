شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير وحميد الشاعرى ودياب ومحمد محيى وكاريكا فى حفل زفاف ابنة مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من نجوم الفن والغناء لحفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، منهم: محمد منير وحميد الشاعري ودياب وإدوارد وحسام حسني ومحمد محيي ومحمد أبو داود وعصام كاريكا.

تألق النجم تامر حسني في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، حيث قدم أغنية حلو المكان التي تفاعل معها الحضور، وأغنية "هادلعني"، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، كما غنى أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.

وحضر لحفل الزفاف منذ الدقائق الأولى كل من: الفنان مدحت صالح والفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، مصطفى قمر، بشرى، أيمن عزب، أحمد عصام ومحمد رجب.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وايمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.



اشرف زكى وخالد عبد الجليل



الليثى وعماد زيادة



بشرى فى حفل زفاف ابنة مصطفى كامل



بوسى واحمد جمال



بوسى وعماد زيادة



تامر حسنى وادوراد



حماقى وحمدى بدر وكاريكا



حماقى وحمدى بدر



دياب وتامر حسنى والليثى



سليم سحاب وصلاح عبد الله



عماد زيادة ومصطفى كامل



محسن جابر وهانى مهنى



محمد محى ومحمد ابو داود



محمد منير ومصطفى كامل



محمود الليثى وليد سعد



منير وكاريكا ومصطفى كامل



هانى محروس والليثى وعزيز الشافعى



وليد توفيق ودينا