شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الأتربى لفاطمة مصطفى: مبسوطة إن المعجبين بيا سنهم 17 و18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هدى الأتربى أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، والذى يذاع عبر إذاعة 90.90، عن متابعتها للسوشيال ميديا بصورة دقيقة وإعجابها بأن أكثر المعجبين من سن الـ17 و18 سنة قائلة: "فرحت جدًا إن أدواري الأخيرة عجبت ولاد وبنات في سن صغير، لأن السن ده مش بيعرف يكذب وصادقين في مشاعرهم".

برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى استضاف مؤخراً عددًا من النجوم مثل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد العوضى، غادة عبد الرازق، زينة.

وكانت الفنانة هدى الأتربى تألقت منذ بداية ظهورها على الساحة من خلال مسلسل اللى مالوش كبير ثم ضرب نار وسره الباتع، وصولاً لأعمالها الأخيرة.